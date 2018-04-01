段伟红失联半年 传涉孙政才贪案被查

美国《纽约时报》早前报道，中国女富商段伟红在去年9月失联，已经被捕。财新传媒进一步披露，段伟红因涉及中共重庆市前市委书记孙政才贪腐案而被查；孙政才担任吉林省委书记期间，协助她拿下京城黄金地带华都中心项目。报道还披露说，这位女富豪的发迹之路，依靠权力完成了一系列从国企手中切走蛋糕的交易。

据《星岛日报》今天（1日）报道，49岁的段伟红是天津人，上世纪90年代在天津从商，2002年左右将泰鸿集团总部迁到北京，成为神秘女富豪。

去年9月27日，段伟红和意大利资本合开的宝格丽（Bulgari）酒店在京城开幕，但她没有现身。财新引述消息人士说，段伟红因涉孙政才案，在酒店开幕盛典当天或前夕，被带走调查，至今已失联半年。

据报道，宝格丽酒店地处亮马河畔的使馆区，连同周边的两栋22层写字楼启皓大厦，被称为“华都中心”项目。

财新引述消息人士称，2010年左右，多家有实力背景的公司想从首旅集团手中拿到这一项目，段伟红通过时任吉林省委书记孙政才帮忙打招呼，入主北京华都。此外，也通过北京市规划部门的审批，将华都饭店扩建为华都中心。

据报道，段伟红是通过2002年入股上市前的平安保险暴富。她旗下的泰鸿集团，斥资约5.2亿元人民币（1.08亿新元），低价从中远集团及子公司购入大量平保股份，约占总股份的百分之3.2，平保在香港上市首日股价就翻了三倍。

2004年，泰鸿集团从中国对外贸易运输集团抢下首都国际机场货运大通关基地，占地5000多亩。财新引述知情人士称，段伟红掌控首都航空城，是“顺义区方面被打了招呼”。

拿下华都中心、入股平安保险和北京金隅、掌控首都航空城，财新对此形容说，过去15年，段伟红成功完成了一系列从国企手中切走蛋糕的交易。

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