环时：大陆必须精确打击赖清德 开创反台独新局面

有中国大陆媒体认为，台湾行政院长赖清德已成为破坏两岸关系和台海稳定的一个突出元素。除在外交、军事领域采取行动，大陆应该把赖清德列为第一名实施全面打击的台独政治人物，并以此为契机，建立起全面制裁、惩戒台独政治人物的机制。

据联合新闻网今天（1日）报道，赖清德上周五（30日）在立法院回应质询时称“我的确是台独工作者”。其自上任以来已多次直言自己是台独工作者。

中共官媒人民日报社旗下的《环球时报》今天发表社评，指首先，赖清德的言行进一步坐实了民进党当局的“台独”倾向，使大陆在各领域惩罚台当局更加“师出有名”。

此外，大陆挤压台当局所谓外交空间、提升对台军事斗争准备的水准都是正义的，对蔡英文政府维持现状的“遮羞布”已被扯下。

社评认为，赖清德的“大嘴巴”不能简单看成他个人的问题；这是台湾当局以“切香肠”方式，踩踏大陆红线的尝试之一。目前的实际局面是，台湾总统蔡英文唱她所谓的维持现状，赖清德作为台湾当局第二号人物不断越线公然宣扬台独，给现状注入“台独”势力所要的内涵。

社评批评，虽然赖清德曾表示两岸政策是总统职权，但他本人又不断发表严重破坏两岸气氛的言论，在台湾当局中起了对抗大陆的示范作用。他这样做，想必受到了蔡英文的鼓励或者默许；蔡英文至少没有对他严厉限制。

社评指出，随着两岸走近和大陆对台湾影响的不断扩大，大陆对台湾的包围正逐渐形成，构建对“罪大恶极的‘台独’人物”，实施精确打击的能力也已成为可能。过去大陆对“台独”政客通常只是谴责，并未尝试对他们进行长臂惩戒，今后大陆要坚决地朝这一方向持续发力。

社评也认为，精确打击“台独”政客的这一步，大陆迟早要走出。大陆看到其制裁“台独”艺人已经取得显着成效，狠煞了台湾艺人“两头吃”的作派，极大压缩了“台独”在台湾文艺圈“作乱”的空间。

社评指出，台湾政客不像艺人需要“吃大陆饭”，但随着台湾的经济社会生活越来越“大陆化”，大陆一定能够找到或主动创造对他们的惩戒点，开创新的斗争局面。

社论也建议，由于台湾未来什么都可能发生，统一台湾的方式有可能是超出今天想像的。所以“我们要敢想，敢做，让今后的反‘台独’斗争别开生面。我们建议，就从打击赖清德开始做起”。

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