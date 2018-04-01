《武穆遗书》首次面世 AR科技让武林秘籍“活起来”

岳飞诞辰915周年暨第五届岳飞文化节系列活动，昨天（31日）在浙江杭州岳王庙开幕。作为本届文化节的主题活动之一“现实中的《武穆遗书》——《岳武穆王武艺要论》展览”，也于当天首次公布于世，吸引了许多岳飞后裔及中外游客前来观展。

据中新社报道，活动现场，岳飞第三十一代孙、中国“岳家拳”非遗传承人岳进，向岳飞后裔们介绍并现场表演了岳家拳。

对于为何举办此次展览，来自浙江美术馆（展览执行）策展人李东霖表示，他希望以大家都熟悉的热点——《射雕英雄传》中提到的《武穆遗书》作为切入点，让大家走进岳庙，学习和发扬岳飞“忠孝仁义”之精神。

李东霖说：“当下年轻人，特别是‘90后’，对岳庙、岳飞都不太了解，而金庸笔下的《武穆遗书》添加了许多虚构的部分，真假难辨”“本次展览的岳家拳谱线描画是由中国美术学院博士史劼根据1987年出版的《岳家拳》创作完成，共20幅，涵盖了岳家拳的多种技法，还原了岳飞的精湛武艺。”

据报道，岳家拳是中国国家级非物质文化遗产，由岳飞在无数征战中总结而成。20世纪80年代，湖北省黄梅县岳氏家族在修复祖墓时发掘了《岳家拳法》，后再编命名为《岳武穆王武艺要论》，原书于1987年由岳进捐赠给国家。

此次展览的《岳武穆王武艺要论》为岳进根据原书亲手抄录的版本。

岳进坦言：“岳家拳是我们家族的传家宝，我非常乐意将岳家拳展现在世人的面前”“推广武术的方式很多，现场表演仅是表面的一种，用艺术的、更符合现代年轻人的方式来展现传统武术，是件很有意义的事。”

李东霖表示，依靠科技力量，传统文化传播影响力才会不断扩大。

他说：“目前文化断层很厉害，展览是静态的，但是在互联网时代，我们可以把传统文化与艺术、与AR科技相融合，大家扫描二维码，《武穆遗书》的一招一式便会以动态形式展现在众人面前。”

据了解，为进一步扩大展览影响力，主办方在杭州西湖边的地铁站制作了海报，市民及游客通过扫描二维码同样可以看到动起来的《武穆遗书》，了解岳飞及其英雄事迹。

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