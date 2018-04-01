黑龙江一犯人狱中手机网聊诈骗女子数百万 多名狱警被处理

中国一名张姓囚犯在坐监期间竟然通过手机“网恋”诈骗，近八年时间骗得王姓女子超过380万元（人民币，下同，79.21万新元）。据了解，因允许张某使用手机、帮助其汇款等，黑龙江牡丹江监狱共有五名狱警，被以受贿罪或玩忽职守罪名起诉，另有狱警被内部处分。

据澎湃新闻昨天（31日）报道，49岁的受害人王女士称，2009年5月，她在手机上网络聊天时认识了张某，两人确认了恋人关系。

张某表示，自己因故意伤害罪正在牡丹江服刑，还有四年就出狱了。他想找王女士借20万元，疏通关系减刑，早日和其团聚。

据王女士提供的汇款名单显示，她先后通过19人的银行帐户，向张某陆续汇款340万余元，其中至少有五人是监狱的狱警。

据其中一名狱警纪某供称，张某平日出手阔绰，经常给自己几百上千的跑腿费购买“黑彩票”，并不知道是其诈骗所得。

2010年该案东窗事发后，监狱、检察机关介入调查，牡丹江监狱陆续退还50万元，并对涉事人员进行查处。

不过，2015年，已因诈骗被隔离审查的张某再次打电话给王女士，又继续骗走其数十万元。

据了解，第二宗诈骗案案发后，已经获刑的狱警纪某又被追诉玩忽职守罪，今年2月1日，被判刑两年，缓期两年执行。

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