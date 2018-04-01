中国银行招聘台生 陆委会：属台人禁止任职机构

中国银行日前传出将招收在陆台湾应届毕业生。陆委会昨天（31日）深夜表示，中国银行由中国大陆官方持有绝大部份股份，属于台湾人禁止任职或为其成员的中国大陆党政军机关（构）、团体。

据联合新闻网报道，北京市人民政府台湾事务办公室微信公众号“京彩台湾”近日发文指出，中国银行推出“大陆台生和内地港生专项计划”。上海、江苏、福建、深圳、苏州五家中国银行分行，将招收少量在大陆就读的台湾应届毕业生。

对此，台湾行政院大陆委员会昨天深夜通过文字说明，作出上述表示。

陆委会强调，台湾政府相关机关将持续了解相关情形，如具体个案事实有涉及国家认同或基本忠诚度、对台统战工作或有妨害国家安全或利益之虞等原则，则应认定有违两岸条例第33条规定。

陆委会指出，台湾人赴中国大陆就业，若不涉及违法，尚属人民工作权及就业选择范畴。

但陆委会表示，有意在大陆就业的台湾人，应遵守并符合相关规定，以免遭裁罚。

陆委会也指出，两岸双方在制度、法规、市场环境，以及理念价值等有所差异，大陆并非民主自由社会，制度存在政治审查与潜规则，赴陆就业、创业仍具有一定风险及挑战，应审慎评估。

至于大陆对台人才磁吸，陆委会重申，台湾政府将持续加强“竞才”政策竞争力，落实“留才、育才、揽才”全球竞才政策。此外，也持续壮大台湾，建立友善新创环境，以留住台湾优秀人才及吸引海外优秀人才。

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