载人航天办公室：天宫一号预计明再入大气层

中国载人航天工程官方网站今天（1日）发布最新消息，指今早8时，天宫一号运行在平均高度约167.6公里的轨道上。

预计天宫1号北京时间明天（2日）再入大气层。

另据中国之声《新闻纵横》今天报道，天宫一号于2011年9月29日发射升空，先后与神舟八号、九号、十号飞船进行六次交会对接，完成各项既定任务，为中国载人航天发展作出了重大贡献。

2016年3月16日，天宫一号目标飞行器正式终止数据服务，全面完成历史使命，进入轨道衰减期。如今天宫一号已在太空飞行约六年半。

北京航天飞控中心和专业机构此前分析，预计天宫一号再入大气层的时间在昨天（3月31日）至周三（4月4日）之间。中国载人航天官方网站从上月14日开始，已把天宫一号目标飞行器轨道状态由每周公告，改为每日发布。

中国外交部发言人陆慷前天（30日）在例行记者会上表示，中方高度重视天宫一号再入大气层，一直按照相关国际公约和国际惯例，本着高度负责的精神处理此事。

他说，中方已多次向联合国外空司通报有关情况，保持信息公开透明。中方也会视情在必要时与有关国家进行沟通。

陆慷也指出，随着天宫一号可能进入大气层时间的临近，中方也会根据需要调整向联合国外空司通报信息的节奏。在这个问题上，中方本着高度负责的态度，保持信息公开透明。

据报道，天宫一号不是流星或陨石，与陨石等自然天体不一样，人们能够通过地面测控系统精确地测量出天宫一号的运行轨迹，通过计算精准预测出它的再入速度和再入角等信息。

同时，天宫一号的构型及组成是已知的，人们能够计算和仿真出天宫一号进入大气层之后每一步的烧蚀、解体情况。

天宫一号重量约8吨，比起重达约80吨的天空实验室、100余吨的“和平”号空间站而言算是“小个头”。

根据严密监视和科学计算，天宫一号大部分器件将在返回大气层过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成危害的可能性极小。此外，地球表面70%被海洋覆盖，航天器的残余碎片落向人口密集地区的概率更是非常小。

事实上，从20世纪60年代至今，约有1万5000吨以上的人造航天器残骸落回地球，但从未伤害到人口密集地区的居民。

在距离地球表面300至1000千米的近地轨道上，运行着空间站和各类卫星等航天器。这些航天器在完成自身使命或报废失效后，都将离开运行轨道并最终再入大气层。天宫一号就已经处于这种轨道衰减阶段。

据中国载人航天官方网站介绍，根据粗略估算，在流星雨爆发的时段，每小时约有1000至2万颗陨石落向地球，而普通人被200克以上的陨石砸中的概率是7亿分之一；作为对比，普通人一生中被雷劈的可能性是1.2万分之一。因此，普通人不需要为航天器再入忧心忡忡。

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