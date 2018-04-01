范徐丽泰评李嘉诚：政治眼光比人更进一步 能够看到将来

中国全国人大前常委、立法会前主席范徐丽泰接受中国内地媒体访问时，赞扬香港首富李嘉诚政治眼光比其他企业老板更进一步，指他不只会赚钱，还能够看到将来。

据明报新闻网昨晚（31日）报道，范徐丽泰接受《中国经营报》《等深线》访问，忆述最初被时任港督尤德邀请出任立法局议员时，毫无信心能胜任，咨询老板和丈夫后，才接受邀请。当时丈夫叫她当作学习机会，又着她不用担心，指“两年后人家就不要你了”。

丈夫的说话没有成真，范徐其后继续担任议员，直至彭定康任港督后，她辞去立法局议员及所有公职。

范徐丽泰指出，当时认为彭定康的政改，让平稳过渡受威胁，与他“道不同不相为谋”，打算全面退休。

但后来，范徐丽泰被人大常委会委任为特区筹委会预委会委员，再次重返建制架构。

回归后，范徐丽泰当上立法会主席。之后，丈夫患上肝癌，2004年因病情恶化，被送到北京协和医院治理。范徐丽泰每逄星期三立法会会后，都会前往北京照顾丈夫，下个星期二再返港准备会议。

范徐丽泰表示，现在年纪大了，没有参选人大代表，以后要出去“开心开心”，到处旅游。

范徐丽泰又提到，香港一直在和上海、深圳这些“选手”“赛跑”，港市民若不愿落后，就应同心协力、奋勇向前。

她说，国家正在全速前进，香港也需要随着国家赶上去，并形容香港过去是手和脚打架，跑不起来。但林郑月娥任特首后，有很强的能力和决心搞好香港；虽然现在手和脚还未合作，但也有一些好情况出现。

被问到长和主席李嘉诚宣布退休，范徐丽泰指他不但是个成功商人，政治眼光也比其他老板更进一步，在商业方面看得更远，不仅是赚钱，还能看到将来。

范徐丽泰也寄语新一代企业家，要看到国家的发展和国际上的形势，找对定位，企业发展将会不可限量。

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