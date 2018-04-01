去年49万人赴中国留学 韩国最多

中国教育部昨天（31日）发新闻稿，指去年中国的出国留学人数首次突破60万大关，达60万8400人，持续保持世界最大留学生来源国地位。此外，去年有近49万外国留学生在中国的大专院校就读，连续两年保持一成以上的年成长；大陆已成为亚洲最大的留学目的国。

据中新网报道，中国教育部指出，去年到大陆留学的前10大来源国，依次是韩国、泰国、巴基斯坦、美国、印度、俄罗斯、日本、印度尼西亚、哈萨克和老挝。

其中，“一带一路”沿线国家留学生31万7200人，占总人数约百分之65，增幅近百分之12，高于各国平均涨幅。此一统计未包括台港澳留学生。

中国教育部之前的数据显示，2015年10月台湾学生在中国大陆大专院校留学人数已破万人。

昨天发布的这份统计也显示，去年共有来自204个国家和地区的各类外国留学人员48万9200人，在中国935所高等院校学习。

其中学历生24万1500人，占总数的近五成，年增百分之15。硕士和博士研究生共计约7万5800人，比前年增加百分之18.6。

统计显示，学习文科类专业的留学生数量仍排名首位，占总人数的百分之48；学习工科、管理、理科、艺术、农学的学生数量成长明显，年增幅都超过两成。

至于去年中国出国留学生，目的地相对集中，多数前往欧美已开发国家和地区求学，“一带一路”国家成为新增长点。公派出国留学3万1200人，分赴94国。

免费试阅14天