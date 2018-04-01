上海开出中国首张环境保护税税票约人民币8800元

今天（1日）是中国环境保护税征收首日。巴斯夫新材料有限公司资深总监张理当天从上海浦东新区税务局工作人员手中，接过上海市开出的首张环境保护税税票。这也是中国首张环境保护税税票，标志着环境保护税在中国顺利实施。

据中新社报道，巴斯夫主要研发和生产用于汽车、建筑、高铁等行业的新材料。

张理说：“环保费改税后因为污染物排放量低于国家标准，享受到了税收优惠。原本应该交9400多元（人民币，下同，1959.39新元），现在减免了近600元，实际交的税款是8800多元。”

《中华人民共和国环境保护税法》自2018年1月1日起施行。据报道，这是落实中共十八届三中全会、四中全会提出的“推动环境保护费改税”“用严格的法律制度保护生态环境”要求的重大举措，对于保护和改善环境、减少污染物排放、推进生态文明建设具有重要、意义。

伟翔环保科技发展（上海）有限公司公司负责人表示，目前公司固体废物年处置量约为2万余吨。环境保护税的开征，将大大提高社会公众的环保意识，也将激励公司改进处置工艺，减少污染物的排放，为保护和改善环境献上绵薄之力。

环境保护税的征收管理，没有现成经验可借鉴，从税收政策的执行，到纳税申报的操作，以及后期的监控管理，都面临着全新的挑战。

其中环境保护税法突出强调企业的主体责任，由企业自主进行纳税申报。污染物排放量计算和纳税申报正确与否，是企业普遍感到担忧的问题。

据上海市税务局财产和行为税处处长严庆介绍，为实现排污费制度向环境保护税制度的平稳转换，市税务局会同市财政局、市环保局前期做了大量细致的准备工作，实现了部门协作机制、征管配套制度、征管系统建设、纳税人污染源信息采集、宣传培训辅导的“五个到位”。

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