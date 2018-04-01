Airbnb向中国政府提交用户个资

据报道，全球最大的旅游住宿线上平台Airbnb日前向用户发出公告，表示为遵守中国法律规定，前天（30日）起向中国政府提供大陆地区房东、租客等个人信息。

联合新闻网昨天（31日）引述法国国际广播电台、彭博社、路透社等报道，Airbnb公告表示，将向中国政府提供用户资料，不会另行通知用户；用户如有疑虑，可选择将自己的房源下架。

据报道，这项新措施主要影响在中国出租房屋的用户，无论用户本人是否在中国居住，Airbnb都会搜集房东姓名、电话、电子邮件、护照等个人资料，以及租屋地址、订房客人身分，预订日期和交易金额等。

中国《网路安全法》2016年11月通过，2017年6月实施。条款要求“关键信息基础设施”营运商，必须在中国境内储存个人信息和重要商业数据、向安全机构提供“技术支持”、通过国家安全审查等。

Airbnb2016年在中国成立独立子公司“爱彼迎”，专门负责管理当地数据。同年也通知中国用户，将他们个人数据转移并储存于境内，由“爱彼迎”使用和处理。

另一方面，早在3月初中国举行全国“两会”期间，Airbnb已经将所有北京房源下架。外界认为，此举是为向中国示好，配合维稳的表态。

公开资料显示，Airbnb总部设于旧金山，是一个让大众出租住宿民宿的网站，目前在191个国家、6万5000个城市拥有超过300万笔房源。

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