智库民调：台县市长选举45%认为所在选区绿会赢

台湾世代智库今天（1日）公布“2018县市长选举初探民调”结果，显示超过45%台湾民众认为，年底县市长选举户籍所在县市会由民进党候选人当选，并拿下多数席次。在国、民二党执政外县市民众，则是比较看好国民党的选情。

据联合新闻网报道，年底县市长选举调查部分，有35.9%民众会优先考虑民进党候选人，27.6%民众会优先考虑国民党候选人，9.4%则表示会优先考虑其他党派候选人。

此外，有45.3%民众认为户籍所在县市会由民进党候选人当选，认为国民党候选人会当选的仅25.2%。

席次方面，认为民进党当选席次较多的民众占49.1%，国民党席次则占26.4%。

从过去施政结果看来，有65.1%民众对于县市长施政表现表示满意，不满意的民众占24.8%。其中以民进党执政县市民众满意度最高，占67.1%，国民党占63%，无党籍则是60.6%。

在推动地方建设与补助方面，认为现在的民进党政府表现较好的民众有40.5%，国民党表现较好者则占28.1%，未表态的则有31.3%。

民进党与国民党执政县市民众支持同党继续执政的比例都在41%以上，但认为同一政党候选人会当选的比例却都超过51%；无党籍执政县市各党派支持度接近，不过民众比较看好国民党选情。

县市议员选举部分，有33.6%民众在年底议员选举会投给民进党籍候选人、28.5%民众会投给国民党候选人、4.9%民众会选其他党派候选人。

此次调查由台湾世代智库委托大社会调查中心执行，期间为今年3月26日至27日，采电访方式访问1074位成年人。

免费试阅14天