台元首维安 今年已投入兵警力16万人次

台湾总统蔡英文官邸去年底传枪响，国安相关单位明天（2日）将赴立院作专案报告。根据国安局书面报告，今年1至3月针对元首维安，已执行特种勤务约3000次，兵警力共约16万人次。

据联合新闻网今天（1日）报道，国安局上月28日证实，一名国安人员去年12月在蔡英文总统官邸清枪时，未依照装备操作规定执行，导致枪枝误击。事后将这名人员调离现职并记申诫两支，已完成检讨作为。

为确实检讨元首维安问题，立法院外交及国防委员会要求国安相关单位，明天上午以“元首维安执行现况、特勤人员训练、维安情资搜集，与陈抗维安执行策略”为题，至立院作专案报告。

根据国安局书面报告，针对元首维安，今年1至3月，已执行特种勤务约3000次，兵警力共约16万人次。

国安局指出，总统府和总统官邸安全工作的兵警力运用，以“侍卫编组”为核心，“便衣编组”为支撑，统合“武装编组”“警察编组”共同执勤。此外，也区分为“莅临场所警卫”“区域警卫”及“线上警卫”。

莅临场所警卫，主要确保正、副元首在总统府、出席场合的安全。区域警卫则负责防制渗透、狙击、包围、谋害及滋扰状况发生。

此外，线上警卫负责排除交通障碍及维持畅通，又区分为道路警卫、铁运警卫、空运警卫、海运警卫、河川（湖泊）警卫、捷运警卫等。

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