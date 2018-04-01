广深港高铁香港段进入试运行

广深港高速铁路香港段今天（1日）起进入试运行。试运行期间，内地铁路部门与香港铁路有限公司（港铁）每日将安排多趟高速动车组往返于广州南站、深圳北站、深圳福田站和香港西九龙站之间。

新华社引述港铁发言人表示，在新线开通前的试运行阶段，港铁会进行一系列测试，包括车站控制系统测试及信号系统测试等。因动车还需驶往内地段，所以港铁还将就此进行各项演习，以确保动车开通时能安全顺畅地运作。

据报道，广深港高铁北起广东省广州市，经东莞、深圳到香港，全长约140公里，设广州南、庆盛、虎门、光明、深圳北、福田、西九龙站等七个车站。

其中，广深港高铁香港段全长26公里，沿途不设站，终点为西九龙站，目前主要工程已竣工，计划待各方面达到开通条件后，于今年年内开通运营。

根据香港特区政府与中国铁路总公司之前签署的备忘录，广深港高铁香港段开通初期，每日计划开行127对列车，其中短途列车114对，长途列车13对。

广深港高铁广州南至深圳北段已于2011年12月通车；深圳北至福田段已于2015年12月通车。

据了解，目前，广深港高铁广深段（含福田段）运营时速300公里，开行高速动车组列车130对，日均发送旅客14.3万次。

截至今年3月底，广深港高铁广深段（含福田段）已累计发送旅客1.84亿人次，是中国最繁忙的铁路线路之一。

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