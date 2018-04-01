中国未来一周北方地区多沙尘天气 南方地区多降水天气

据中央气象台网站消息，未来一周，中国北方地区多沙尘天气，新疆南疆盆地、内蒙古等地有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴，明天（2日）上述地区仍将出现扬沙或浮尘天气，南疆盆地东部局地有沙尘暴。今天（1日）至明天，江南大部自西向东有一次弱降水过程，其中，贵州南部、广西北部等地有大雨。

据中新网今天报道，昨天（31日），陕西南部、四川东北部、贵州中西部、广西北部等地出现中到大雨，广西河池局地暴雨；新疆北部降雨、雪或雨夹雪5至15毫米，局地20至49毫米。

今晨，山东半岛、江苏北部、安徽北部及重庆西部等地出现能见度不足一公里的雾，局地能见度不足200米。

未来一周，中国北方地区多沙尘天气，其中今天，新疆南疆盆地、内蒙古、甘肃西部、山西北部、东北地区西部、河北北部等地有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴，中央气象台于今早6时继续发布沙尘天气预报。

明天上述地区仍将出现扬沙或浮尘天气，南疆盆地东部局地有沙尘暴。

此外，今天至明天白天，华北中南部有轻至中度霾，局地重度霾；明天夜间起，受冷空气影响，上述地区霾天气将逐渐减弱消散，但部分地区可能出现浮尘或扬沙天气。

今天早晨到上午，江苏北部、安徽东北部等地有大雾，局地有能见度低于200米的强浓雾。

受冷空气影响，今天至周二（3日），新疆、西北地区、内蒙古、东北地区、华北及黄淮等地大部地区先后有6至10摄氏度降温，局地12摄氏度以上，上述部分地区有4至6级偏北风。

今天至明天，江南大部自西向东有一次弱降水过程，其中，贵州南部、广西北部等地有大雨。周二至周四（5日），淮河以南地区将有一次较明显降水过程，江淮、江汉、江南中北部等地有中到大雨，局地有暴雨。

此外，今天，新疆北部有雨雪天气，沿天山高海拔地区局地有大到暴雪，明天起降雪减弱。

另一方面，今天白天至周二夜间，渤海、渤海海峡、黄海大部海域及东海西部海域将有能见度不足一公里的大雾。为此，中央气象台今早6时继续发布海雾预报。

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