中国北方部分地区出现重度空气污染

中国环境监测总站最新预报显示，受扩散条件不利等影响，京津冀地区空气质量出现重度污染，受影响的城市包括北京、天津、唐山、廊坊、保定、衡水、邯郸等。

据中新社报道，中国环境监测总站今天（1日）发布中至重度污染过程提示，预计今天至明天（2日），受区域性不利扩散条件和局地逆温影响，污染带于太行山以东、燕山以南地区辐合发展，京津冀中南部可能出现中至重度污染。

受影响的城市可能包括北京、天津、石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等，细颗粒物（PM2.5）小时浓度峰值可能达到每立方米230微克。

监测显示，今天中午12时，北京空气质量出现严重污染，天津、唐山、邯郸、保定、廊坊、衡水、德州、安阳、新乡空气质量出现重度污染。

中国环境监测总站预计，今天至明天，扩散条件转差，京津冀中南部以中至重度污染为主。区域其他地区以良至轻度污染为主，局地可能出现中度污染，首要污染物为PM2.5和可吸入颗粒物（PM10）。

其中明天前后，京津冀区域可能受沙尘影响，空气质量可能比预计变差1至2级。

预报显示，明天夜间，受冷空气南下影响，污染有望自北向南逐步缓解，但可能受沙尘影响，空气质量比预计变差1至2级。周二（3日）污染过程有望基本结束。

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