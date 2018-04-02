甘肃一扶贫公路隧道被爆质量问题整改不到位 官方：六人停职

甘肃省交通运输厅网站昨天（1日）发布消息，指央视昨早对折达公路考勒隧道质量等有关问题曝光后，该厅紧急召开党组扩大会议对相关工作进行了安排部署，并通报结果。其中，对央视曝光的工作不实、推诿扯皮的六名相关人员进行停职调查。

据澎湃新闻报道，上述会议传达了中共甘肃省委书记、省长、省纪委主要领导和分管副省长的指示精神，并形成了以下决定。

1、对折达公路考勒隧道立即进行交通管制，疏导车辆有序通行。

2、成立以甘肃省交通运输厅厅长为组长的调查工作组，立即赶赴现场组织交通质监、安监、公安交警等部门专家对考勒隧道安全再次进行检测评估，并着手从项目立项、建设、管理全过程进行调查，彻查工程质量安全问题背后的违规违纪腐败问题及工作作风问题，以零容忍的态度严肃追责问责。

3、责成项目建设业主甘肃远大路业集团有限公司及施工单位核工业西北工程建设总公司立即组织进场，按照原设计单位甘肃省交通规划勘察设计研究院有限公司审查通过的隧道加宽段加固处理方案及现场调查组专家的处理意见，立即进行整治；同时对折达公路全线进行质量安全检测，对发现的问题全面进行整治。

4、对中央电视台曝光的工作不实、推诿扯皮的六名相关人员进行停职调查，并责成甘肃省公路航空旅游投资集团公司对项目业主、施工等单位相关人员做出处理。

甘肃省交通运输厅表示，折达公路质量安全问题再次给该厅敲响了警钟，诚恳接受媒体和社会公众的批评监督。

此外，该厅将举一反三，深刻汲取教训，深入查找在项目工程建设管理中存在的质量监管不严、安全管理不细等问题，以及作风不实、工作推拖、态度生硬等顽疾，以知耻而后勇的态度深刻反省改进，向社会公众交一份合格的答卷。

据报道，甘肃省道折达二级公路是国道G213线和国道G109线的连接线。2008年11月，甘肃省发展和改革委员会以《关于临夏折桥至兰州达川公路工程可研报告的批复》批复该项目为二级收费公路（2017年5月31日取消收费），估算投资15.7亿元（人民币，下同，3.27亿新元）。

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司下属甘肃远大路业集团有限公司为项目建设单位，考勒隧道项目中标施工单位为核工业西北工程建设总公司，项目设计单位为甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司，项目监理单位为太原市华宝通工程监理有限公司。

该项目于2009年8月开工建设，2013年12月交工投入运营。

据报道，折达公路是一条投资近16亿，专门修建的扶贫公路。这条公路经过甘肃省临夏回族自治州的东乡县，属于国家级贫困县，当地的自然环境十分恶劣，群众出门只能爬山或者坐渡船。这条公路的通车，不仅可以解决当地群众的出行问题，对于经济发展也有非常大的作用。

不过，该扶贫公路却被举报“工程质量差”，特别是这条路上的“考勒隧道”。

国家信访办在接到举报之后，要求甘肃省立即组成专项联合调查组进行调查。调查结果显示，隧道内原设计中“双层钢筋”，施工后变成了“单层钢筋”，存在着严重的安全隐患。

随即，专项联合调查组要求相关部门对隧道封路进行加固整修，计划2017年11月28日完成整改。但央视昨天的报道爆料说，拖延半年的整修工程，刷了刷漆就草草收场。

此外，整改不到位的情况，反映到甘肃省公路局、交通厅，结果却都是“此路不通”。

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