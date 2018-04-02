台大校长当选人再度开炮 批当局推诿懈怠

台湾当局迟未核定台湾大学新任校长管中闵人事案，管中闵昨天（1日）再度发表声明，批评台教育部推诿懈怠，违法而不作为，教育部及相关人员自应承担法律责任。他也强调，自己将为学术自由与大学自治坚持到底。

据中通社报道，台湾大学校长遴选委员会1月5日选出中央研究院院士管中闵为新任校长，原定2月1日上任。后续却传出管中闵兼任企业独立董事、涉论文抄袭、到中国大陆兼职等风波，教育部至今未核发校长聘书。

管中闵于3月22日在面簿发出声明，要求教育部于3月底前决定是否聘任，莫使台湾大学陷入目前校务擘划、决策与年度财务规划产生困难的窘境。

不过，教育部截至前天（31日）为止，仍未公布台大校长人事案的结果。

管中闵昨天再度于面簿发表声明，指依大学法规定，教育部对公立大学遴选委员会所选任之新校长，应在一定法定期限内予以聘任；教育部对本届台湾大学校长聘任，最迟不得逾越今年3月18日之最后期限。

该声明中也提到，台大校务会议已于3月24日表达明确共识，对台大报请核聘由遴选委员会所选出的新校长，教育部应速予核示。但教育部却推诿懈怠，违法而不作为，不依法核示新校长聘任案，致使台大校务决策与年度财务窒碍难行。教育部及相关人员自应承担法律责任。

管中闵在声明最后也强调，为学术自由与大学自治，他定当坚持到底。

台教育部当天则回应称，不会故意延宕人事案，但此案涉及的法律问题复杂，加上行政单位有一定的作业程序，应给合理时间去检视。

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