财新中国3月制造业PMI降至四个月低位51 新出口订单回落明显

财新中国3月制造业PMI指数降至四个月低点，但仍处于荣枯线50之上。受相对疲弱的外需拖累，新出口订单增速明显回落，创10个月低位，总体而言，制造业强劲增势可能在3月减弱。

据路透社报道，财新/Markit今天（2日）联合公布，经季节性调整的3月中国制造业采购经理人指数（PMI）为51.0，低于上月的51.6和路透调查预估中值51.7，为去年11月以来最低（当时为50.8）。该指数连续10个月在50上方。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生说：“3月制造业PMI数据显示，需求不如预期强劲，这降低了制造业者生产和补库存的意愿。不过，新订单稳步增长以及投入成本增速放缓，提高了制造业者的盈利能力。”

钟正生也指出，中国制造业经济的增长势头在3月可能有所减弱，但幅度不大。

分项数据显示，3月新订单指数保持在扩张区间，但降至四个月低点；新出口订单指数自上月的52大幅降至50.8，为10个月新低。

据受访厂商反映，在最近调查期间，海外市场需求相对疲弱，影响了出口销售的表现。

产出指数显示，制造业生产已连续21个月保持扩张，但3月增速有所放缓，指数创四个月低点。

分类别来看，消费品与半制成品类别产量上升，投资品类别则产量下降。

库存方面，采购和产成品库存指数均较前月下滑，但保持扩张。

价格方面，投入价格指数降至九个月最低点，出厂价格指数则微升至三个月最高，通胀压力进一步缓解。

就业指数本月继续出现微降，为四个月最低。多数受访厂商表示，采取压缩用工规模是为了降低成本。

用工的减少，伴随环保督查的持续，导致3月积压工作上升，但整体尚属温和。

出于对投资力度加大、市场情况改善以及新产品问世等促进生产扩张的预期，制造业界对未来一年的业务前景信心加强，产出预期指数升至12个月最高。约21%受访厂商预计未来一年的产量将上升。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。

免费试阅14天