知情人士：阿里全资收购饿了么交易落定 今天或宣布

澎湃新闻今天（2日）引述知情人士透露，互联网订餐本地生活平台饿了么，今天将召开内部会议，宣布阿里巴巴将全资收购饿了么，阿里巴巴届时将从百度和其他投资者手中收购饿了么其余股份。阿里巴巴和饿了么则未予置评。

阿里巴巴目前是饿了么的第一大股东。2016年和2017年，阿里巴巴及其关联公司蚂蚁金服连续两轮投资饿了么，共计22.5亿美元（29.48亿新元）。

据报道，早在2018年2月就有市场传言称，阿里将全资收购饿了么，交易总对价在95亿美元。随后饿了么股东华联股份的公告部分印证了上述说法。

华联股份称，阿里近期已经接触Rajax（饿了么母公司）全体股东并表达收购意向，但公司目前未与阿里就Rajax股权转让事项签署任何协议，涉及股权转让的价格、时间、数量及交易方式等核心条款，尚在切磋过程中。

2017年8月，饿了么收购百度外卖，拿下在线订餐市场近一半的市场份额，并开始与腾讯支持下的美团展开全面竞争。当时的交易在阿里的融资支持下，百度通过换股方式也成为饿了么的股东。

此后，饿了么原副总裁魏海出任百度外卖CEO，百度外卖原CEO巩振兵担任百度外卖董事长。不过，2018年3月，巩振兵离职，饿了么向澎湃新闻确认了这一消息。

饿了么3月22日也表示，当天举行的“2018年饿了么交易平台&即时配送启动会”上，饿了么创始人兼CEO张旭豪首度介绍了，旨在强化交易和物流两大事业部协作的新机构——交易物流班委会。

“班委制度”是阿里巴巴内部常见的一种管理手段。

据饿了么发布的信息，2018年初，饿了么成立了交易物流班委会，直接向CEO汇报，任命联合创始人兼COO康嘉为班长，负责班委会的日常管理。成员则由两大事业部和产品技术部门高层组成，为交易及物流事业部制定共同的核心目标，并监督执行。饿了么联合创始人兼资深副总裁汪渊也是班委会的一员。

据澎湃新闻了解，原来饿了么的交易平台和即时配送两个事业部为分开，各自负责人直接向CEO汇报，现在则为事业部先向班委汇报，班委再向张旭豪汇报。

张旭豪3月3日做客新华网时回应收购传闻表示，无论过去还是未来，饿了么一直和资本市场的关系很紧密，长期以来都是资本市场的宠儿。而现阶段，公司最关注的是如何保持业务上的增长，带给商户和用户更好的服务。

张旭豪说：“我们要做的就是保持增长……自强则万强。”

出生于经商世家的张旭豪，一直希望饿了么能够独立发展。早前在谈及合并问题时，张旭豪说：“如果是我们来主导这家公司，我们并不是很排斥的。但如果是对方来主导，我们是比较排斥的。”

接近饿了么方面的人士向澎湃新闻透露，饿了么目前账面上资金紧张，持续不断和美团竞争中烧钱，可能是导致饿了么接受阿里收购的原因。

富途证券认为，作为已经持有饿了么三成以上股份，且是最大股东的阿里，为何要花重金全购饿了么，可以说原因只有一个，就是把饿了么全部整合到阿里的本地生活服务平台上，来直接对抗美团。

目前电商对于零售商业市场的整体渗透率在一成五左右，也就是说，线下的零售市场要数倍于在线；如果再加上生活娱乐家政等项目，本地生活服务市场的体量是远大于电商的。这也就是阿里需要一个能在这个方向上和美团直接对抗的平台，那饿了么一定是唯一选择。

富途证券指出，美团现在每天的日定单数超过1600万单，饿了么的日定单也到了1000万，已经是足够和美团来抗衡。但这里的核心是需要做管控和整合，于是，将饿了么完全纳入阿里旗下的生活服务平台新口碑，就是一个最简单直接的方法。

据饿了么方面披露，截至2017年6月，饿了么在线外卖平台覆盖中国全国2000个城市，加盟餐厅130万家，用户量达2.6亿。公司员工超过1万5000人。截至2017年4月，服务于蜂鸟配送的注册配送员突破300万人。

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