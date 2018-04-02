苏宁易购去年净利增近五倍 将继续减持阿里巴巴股份

中国大型网络零售企业—苏宁易购前天（31日）公布年报，去年实现净利42.13亿元（人民币，下同，8.78亿新元），同比增长4.98倍。公司在去年减持部分阿里巴巴股份外，未来12个月还将减持不超过766万股阿里巴巴股份。

据路透社今天（2日）报道，年报显示，去年该公司实现营收1879.3亿元，同比增长26.48%；每股收益0.45元。公司分红预案为每10股派现1元（含税）。

苏宁易购去年净利大幅增长的主要原因之一，是公司减持阿里巴巴股份所带来的巨额投资收益。

据年报，公司基于整体发展战略安排，去年12月出售了550万股阿里巴巴股份。在扣除初始购股本金以及股份发行有关成本及相关直接费用后，实现净利润约32.85亿元。

苏宁易购称，今年公司将快速推进大开发战略，积极拓展丰富渠道资源，并进一步丰富商品、提升服务体验，在物流、技术等领域加大投入。基于此，结合证券市场状况并考虑公司资产配置、投资活动资金需求等，董事会计划未来一年择机出售不超过766万股阿里巴巴股份。公司预计此次可供出售金融资产出售将会对公司利润产生影响。

出售后，苏宁易购仍持有阿里巴巴1316万股股份。苏宁易购强调，阿里巴巴集团是公司最重要的战略合作伙伴，目前持有公司19.99%的股份，公司将结合自身资源，持续加深与阿里巴巴集团在联合采购、天猫旗舰店运营、物流服务、O2O（线上线下）融合等领域的战略合作，持续提升双方的合作价值和市场竞争力。

公司新闻稿还指出，从2016年第四季度至今，苏宁易购已经连续五个季度实现盈利。此外，2017年三四季度较一二季度盈利加速，苏宁易购盈利拐点得到确认，迈入规模、效益双增长的基本面向上周期。

苏宁易购预计，公司一季度商品销售规模同比增长超过40%，实现净利润为1亿元至1.5亿元，同比增长27.79%至91.69%。

苏宁易购上周五收报14.07元，过去一个月累计上涨12.6%。

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