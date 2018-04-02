中国“海龙11000”潜水器2000米级海试成功

据新华社报道，中国自主研发的“海龙11000”万米级无人潜水器，昨天（1日）通过2000米级深水试验，潜深2605米。

另据中通社报道，北京时间早上10时30分，“海龙11000”由正在西太平洋执行2018年综合海试任务的“大洋一号”母船入水，加挂浮球后开始下潜，中午12时15分抵达2000米深度。

作业人员对其进行了全面的系统状态检查与功能测试，随后“海龙11000”继续下潜。潜至2605米深度后，“海龙11000”开始回收，于下午2时15分顺利返回甲板。

“海龙11000”作业监督崔运璐介绍，海试过程中，“海龙11000”运行稳定。科考队将在海况合适时进行“海龙11000”的6000米级海试。

“海龙11000”是由上海交通大学教授葛彤团队研制的万米级深海无人遥控潜水器，设计最大工作深度为1.1万米。3月30日，“海龙11000”刚刚完成首次海试，潜水深度410米。

“大洋一号”则是一艘5600吨级远洋科学考察船，3月20日从位于山东省青岛市的国家海洋局北海分局科考基地码头起航，开始执行中国大洋协会组织的2018年综合海试任务。

在“海龙11000”海试之前，“大洋一号”综合海试航次还对6000米级无人潜水器“海龙Ⅲ”，分别完成了400米级和2000米级的海试。

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