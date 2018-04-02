北京今年将新增造林绿化面积23万亩 森林覆盖率超四成

北京昨天（1日）迎来第34个首都全民义务植树日，市民走出家门以多种形式履行植树义务。今年北京将新增造林绿化面积23万亩，新增城市绿地9000亩；全市森林覆盖率将达到43.5%，人均公共绿地面积将达到16.3平方米。

据中新社报道，1985年3月18日，北京市第八届人民代表大会第四次会议，通过北京市人民政府关于规定全市人民“义务植树日”的建议，每年4月的第一个休息日为首都义务植树日。

今年春季，北京市各区结合新一轮百万亩造林绿化建设，开展义务植树活动。海淀区250多名市民在四季青镇的植树地块，共同栽下国槐、油松、山桃、山杏、天目琼花等乔灌木1500余株。东城区的“以废换绿，爱心认养”活动已经连续举行了第二年，社会各界民众代表认养树木460多株。

今年北京设立了32处林木认养接待点、27处古树名木认养接待点和31处绿地认养接待点。近70万株树木、745株古树和217万平方米绿地等待市民认养。

此外，北京还设立了22处社会抚育劳动接待点，总面积达1.6万亩。市民可通过参加浇水、涂白、除草、绿地保洁等抚育劳动履行植树义务尽责。

据不完全统计，今年春季以来，北京市共有128万人次参加形式多样的义务植树活动，栽植各类树木61万余株、挖坑60万个、养护树木602万余株、发放宣传材料90.9万份。

北京市园林绿化局负责人介绍，为实现园林绿化建设高质量发展，今年北京市义务植树将严格按照相关技术规范，选择长寿、抗逆、景观效果好的乡土树种，并加强树木养护管理，确保林木成活成林。

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