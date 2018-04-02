冯新柱成首个被通报扶贫不力老虎

中国媒体指出，中共中央纪委前天（31日）在对陕西副省长冯新柱严重违纪问题进行立案审查的通报中，首次提及落实脱贫攻坚不力的问题。

《北京青年报》今天（2日）指出，上述通报的内容很详细，指冯新柱出现对抗组织审查、违反中央八项规定精神，长期接受私营企业主安排的宴请和旅游，以及利用职务上的便利为他人谋取利益等比较“常规”的共性问题。

不过，值得注意的是，通报最开头指冯新柱“对党中央关于脱贫攻坚重大决策部署落实不力、消极应付，且利用分管扶贫工作职权谋取私利”。而冯新柱分管的正是扶贫与农业等工作。

报道称，这大概是中央纪委对中管干部的落马通报里，首次提及落实脱贫攻坚不力。

据报道，今年元旦刚过，冯新柱落马的消息，让不少当地人略感错愕。不但因冯新柱多年来在官场总是能逢凶化吉独善其身，也因他在深耕铜川的15年里，为该座资源枯竭城市做过一些事。尤其是他怒斥滋事官员，至今仍是一段“佳话”。

因此冯新柱落马之前，似乎毫无征兆，前一天他还出现在陕西新闻联播中。落马消息公布后，他的照片一度还挂在陕西省政府官网上。

直到前天，中央纪委正式通报对他严重违纪问题进行立案审查。坊间猜测已久的落马原因也才水落石出。

另一方面，报道分析说，人们对“两面人”这个概念理解得过于刻板；似乎在人们的印象里，台上说一套台下做一套的才叫两面人。其实可能现实中更多的人更接近于冯新柱这样，左手做一套右手做一套。也就是说，对地方发展做出过一些值得肯定的成绩，但同时另一只手也在暗地里搞违法违纪的勾当。

报道称，这种官员的隐蔽性和迷惑性更大。在全面从严治党不断推向纵深、有腐必反的背景下，显然不能再搞将功抵过和带病提拔。

报道指出，当冯新柱的立案通报公布后，人们才恍然大悟，其实这一切在去年年中就早有征兆。去年6月，中央第十一巡视组向陕西省委反馈巡视“回头看”情况时指出，陕西对脱贫攻坚的政治认识不足，扶贫开发工作有急功近利的倾向，并着重强调陕西要增强脱贫攻坚的为民情怀。而前天的立案通报中指冯新柱“与人民群众毫无感情”。

据报道，在冯新柱落马之前，其曾密集调研扶贫工作。

不过，《北京青年报》对2017年有关冯新柱的公开报道进行统计，指整个上半年他会见了乌兹别克斯坦客人，指导了防汛抗旱工作，直到7月份以后，也就是巡视组反馈了一个月后，才有大量有关扶贫工作的会议报道。

这意味着中央巡视组公开批评了，就差点名了，冯新柱才想起赶快做点调研，“板子就要打在屁股上了，才想起做做样子，这不就是典型的阳奉阴违、形式主义么”。

《重庆日报》此前也曾刊文指出，中共重庆市原市委书记孙政才为了个人政绩搞形式主义，没有贯彻中央的要求和中共总书记习近平视察重庆时，对扶贫工作的重要指示精神。

另一方面，去年年底，中央纪委发布了一条消息：中央纪委决定从2018年到2020年持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。十几天后，冯新柱落马的消息公布了。

此外，就在冯新柱被“双开”消息公布的前一天，中央政治局召开会议，听取2017年省级党委和政府脱贫攻坚工作成效考核情况汇报。

会议强调，实行最严格的考核评估制度是打赢脱贫攻坚战的重要保障。要用好考核结果，对好的给予表扬奖励，对差的约谈整改，对违纪违规的严肃查处。让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验。

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