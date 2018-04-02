张又侠掌军委巡视工作 主题为贯彻军委主席负责制

中共中央军委近日派出六个巡视组，从3月底至6月底对人民解放军全军各大单位和军委机关各部门党委班子，以及其成员展开专项巡视，巡视内容是全面深入贯彻军委主席负责制情况。

据《北京青年报》旗下微信号“政知见”今天（2日）报道，这次巡视动员部署会出席的是中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠。他在十九届一中全会上当选十九届中央政治局委员，并被决定为中央军委副主席。

此前中央军委巡视工作相关的会议，出席的是中央政治局委员、中央军委副主席许其亮。

2013年10月，中央军委巡视工作领导小组成立，根据《中央军委关于开展巡视工作的决定》，中央军委巡视工作领导小组组长由中央军委一名副主席担任。许其亮是首任组长。

报道引述《解放军报》指出，阐述所谓“军委主席负责制”，即中国全国武装力量由军委主席统一领导和指挥；国防和军队建设一切重大问题由军委主席决策和决定；中央军委全面工作由军委主席主持和负责。

至于何谓“重大问题”，国防大学政委吴杰明就此解释说：“部队的作战行动怎么组织、怎么指挥，高级干部的任免、选人用人，部队体制编制的调整，各种军费和军用资源的使用和管理等。”

据报道，2012年中共十八大至今，中央军委巡视组共开展13个批次巡视，其中六个批次常规巡视，穿插安排四个批次“回头看”，安排三个批次专项机动式巡视。官方称，其间所查处的军级以上干部违纪违法问题，多数借巡视工作发现。

2013年12月10日至2014年3月13日，中央军委巡视组分两个小组对北京军区、济南军区党委班子及其成员进行巡视。这是中央军委进行的首轮巡视。

从2013年12月开始，中央军委巡视组用近一年时间，分三次对七个军区党委班子及其成员进行了巡视，中央军委并在之后实现了对原四总部和各大单位党委班子及其成员巡视全覆盖。

2016年5月，中央军委巡视组分四个组，对海军、空军、火箭军、军事科学院、国防大学、国防科学技术大学和武警部队党委班子及其成员开展回访式巡视，这是中央军委实现巡视全覆盖之后，首次集中组织巡视“回头看”。

2017年2月，中央军委巡视组分别向原四总部改革后的军委机关部门党委反馈回访巡视情况、移交问题线索。这标志着中央军委在完成对原四总部和各大单位第一轮巡视全覆盖后，又实现了回访巡视全覆盖。

此外，过去五年，中央军委还加强日常监督。

自2016年5月起，军委纪委首度实施派驻监督，共派驻10个纪检组。

在选人用人监督工作上，当时报道提到，驻军委国防动员部纪检组先后对27批次、1130多名正师职以上干部任免及晋衔程序，执行党风廉洁审核，对政治上有问题或廉洁程度成疑者，予以驳回。

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