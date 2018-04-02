金一南少将：逼中俄结盟将是西方最大的灾难

（早报讯）中国国防大学教授金一南少将昨天引述美前国务卿基辛格、美前国家安全顾问布热津斯基等曾多次警告美国，如果中国与俄罗斯如果真正形成结盟，将是西方地缘政治最大的灾难，就是美国外交最大的失败，一定要把中国和俄罗斯分开，一个一个对付，不能在一起对付。

金一南昨天在中国之声《国防时空》官方微博@CNR国防时空的访问中，就美国总统特朗普最近签署《台湾旅行法》、驱逐俄罗斯外交官分析其思路时，作出上述表示。

金一南指出，有美国的学者在感叹，感叹美国现在没有大的战略人物了，“都是一些功利性的人物，包括新上来的（国家安全顾问）博尔顿之类的，再加上他的（国务卿）蓬佩奥，没有一个是战略人物。”

他指出，比如说像像基辛格、布热津斯基，还有哈斯这样大的战略人物，包括约瑟夫⋅奈这样的战略人物，一个是进入不了美国的决策层，另外在美国越来越少了，“有的都是一帮子起哄的，一帮子急功近利短视的政客”。

金一南表示，今天看特朗普的整个政策，“就是放在一起对付，先打中国，再打俄罗斯；先打俄罗斯，再打中国，同时开炮、同时发火”。

他说：“我觉得这个很可笑的，作为一个美国的重要领导人，全世界最富有权势的领导人来看，一点战略头脑都没有，四面出击。你想对付谁，有段时间要形成自己的盟友，形成自己的结盟。”

金一南指出，美国首先得罪了欧盟，然后又得罪了韩国和日本，最后和中国打贸易战。从策略上来说对美国很不利。

他说：“西方虽然今天打这个，明天打那个，看起来气势很大，但是从内部能感觉到有点章法混乱。表面看西方团结一致对付俄罗斯，美国全力以赴想和中国打贸易战，表面上看是这样，但实际上就是一种衰落、一种下沉，而在衰落、下沉的过程中，一种顽强的表现，形成这样一种很矛盾的景象。”

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