落马贵州前副省长王晓光 与王三运曾共事贵阳

中央纪委国家监委官网昨晚（4月1日）11时发布消息，指中共贵州省委原常委、副省长王晓光涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

据网媒“香港01”报道，此前，王晓光今年1月22日辞去贵州省副省长职务。几天前，其在“多彩贵州网”的简历也被悄然撤下。目前，贵州省委常委班子共七人，有近半空缺。

王晓光是国家监察委成立以后落马省部级首虎，也是全国「两会」后落马的首虎，他还是十九大后落马的第五个副省长。

另据《北京青年报》属下微信公号“政知圈”介绍，王晓光现年56岁，山东巨野人，在职研究生学历，管理学硕士，仕途履历从未离开贵州。

他从贵阳师范学院体育系体育专业毕业后，第一份工作是贵阳市员警学校教师，五年后投笔从政，进入贵阳市公安局行政科担任副科长。在公安局待了一年多后，又转入纪检系统任职，在贵阳市纪委任职近四年。

1995年，离开贵阳市纪委进入贵阳市委办公厅后，王晓光的仕途开始平顺。从那时至今的23年，他历任贵阳市乌当区区长、区委书记、贵阳市副市长、贵阳市委秘书长、遵义市市长、六盘水市委书记、遵义市委书记等职务。

2014年4月，王晓光跻身贵州省委常委，2017年6月任贵州省副省长，当选副省长不足一年，2018年1月22日，又辞去该职。

1995年4月至1996年8月，王晓光任贵州省贵阳市委办公厅副县级秘书，其间王三运担任贵阳市委书记达三年之久。

王三运已于2017年7月落马，落马前曾担任甘肃省委书记。公开简历显示，王三运早年仕途一直在贵州，历任共青团贵州省委书记、贵阳市委书记、贵州省委副书记等重要职务。

据报道，王三运与王晓光的“缘份”不浅，两人都是山东菏泽人，王三运祖籍山东单县，王晓光是山东巨野人，单县和巨野县都隶属于山东菏泽市。

此外两人也是校友，王三运1974年8月进入贵阳师范学院中文系汉语言文学专业学习，毕业后在贵州省贵阳师范学院党办工作。王晓光是王三运的师弟，1980年9月至1984年8月，他在贵阳师范学院体育系体育专业学习。

另一方面，中共十九大后已有五个副省长落马

2017年11月23日，辽宁省原副省长刘强落马

2018年1月3日，陝西省原副省长冯新柱落马

2018年1月4日，山东省原副省长季缃绮落马

2018年1月17日，江西省原副省长李贻煌落马

2018年4月1日，贵州省委原常委、副省长王晓光落马

作为十九大后落马的第五位副省长，王晓光与前面四人不同；他除了是副省长，还是省委原常委。

此外，王晓光落马距离国家监察委挂牌整整10天，即3月23日上午，中华人民共和国国家监察委员会在北京正式揭牌。

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