阿里巴巴全购饿了么 间接参股的华联股份获利约人民币5亿元

中国电子商务巨擘阿里巴巴今天（2日）宣布以95亿美元（124.44亿新元）估值，全面收购国内网上送餐平台饿了么，间接参股饿了么的华联股份预计将获利约5亿元人民币（1.04亿新元）。

路透社引述阿里巴巴新闻稿，指阿里巴巴与其关联公司浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司，目前持有饿了么约43%有表决权的股票。此次收购标志着饿了么全面汇入阿里巴巴推进的新零售战略，为阿里生态拓展全新的本地生活服务领域，完成从新零售走向新消费的重要一步。

阿里巴巴集团首席执行官（CEO）张勇表示：“未来，饿了么将依托阿里集团数字经济生态的商业基础设施，与阿里众多业务产生奇妙的化学反应，成为阿里新零售战略的一支重要力量。”

收购完成后，阿里巴巴将以餐饮作为本地生活服务的切入点，以饿了么作为本地生活服务最高频应用之一的外卖服务，结合口碑以数据技术赋能线下餐饮商家的到店服务，形成对本地生活服务领域的全新拓展。

同时，饿了么依托外卖服务形成的庞大立体的本地即时配送网络，将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒马“半小时达”和24小时家庭救急服务、“天猫超市一小时达”、众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”等，成为支撑各种新零售场景的物流基础设施。

未来饿了么将保持独立品牌、独立运营。张勇宣布，待交易全部完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，并兼任张勇的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO。

华联股份今天午间公告称，其新加坡子公司此前参股饿了么的股东Rajax。此次交易中，华联股份将把所持Rajax股份全部出售给阿里巴巴全资子公司Ali Panini投资控股公司，对价为1.847亿美元。交易完成后，预计将给公司带来税后约4.3至5.1亿元的一次性投资收益。

饿了么所在的中国市场成长迅速，但竞争也异常激烈。中国消费者希望通过手机进行从日用百货到电影票等各种网购，推动这一市场的发展。

免费试阅14天