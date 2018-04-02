中国出手 美国葡萄酒等产品率先遭受打击

中国自今天（2日）起，对原产于美国的七类128项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税。

据中新社报道，这是中国对美国从3月23日起，对进口钢铁和铝产品加征关税（即232措施）的回应。通过梳理商品清单，可以发现首当其冲的是产自美国的猪肉、水果、坚果、葡萄酒等商品。

中新社引述英国广播公司（BBC）报道，指在美国旧金山以东的加利福尼亚州利弗莫尔谷，大约5000箱威迪酒庄的葡萄酒正在仓库中等待被运往中国，但被突然叫停。

威迪家族产业国际销售副总裁迈克尔·帕尔（Michael Parr）说，该公司将中国列为10大市场之一，并在关税谈判爆发时暂停发货。

酿酒商表示，即使他们现在有能力负担中国市场的损失，中国对该行业的未来也至关重要。

帕尔指出：“在增长率和增长潜力方面，中国是最重要的市场之一。”

值得一提的是，中国还是美国农产品的第二大消费国，仅次于加拿大。《华尔街日报》称，中国的关税将让低迷的美国农场经济进一步恶化。

事实上，特朗普宣布对钢铁和铝制品征收关税后，不少人也提出了警告。

美国参议院农业委员会主席罗伯特（Pat Roberts）表示：“每次做这种事情（贸易摩擦），都得到一次贸易报复。农业就是排名第一的目标，我觉得这对于农业经济来说起到了非常糟糕的反作用。”

自从3月8日特朗普宣布将对进口钢铝征收高额关税后，美国与多个经济体展开了谈判。

在关税实施前，美国白宫22日发表声明称，将暂时豁免对欧盟、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥、韩国等经济体的钢铝关税。

不过，白宫指出，对这些经济体的钢铝关税豁免期将于今年5月1日结束。期间，美国将与这些经济体协商应对全球钢铝产能过剩问题的方法。

声明称，根据协商情况，特朗普将在5月1日决定是否继续对这些经济体豁免关税。在欧洲很多领导人眼里，美国政府这种“暂缓执行”的做法毫无诚意。

比利时首相查尔斯·米歇尔表示：“华盛顿是在威胁欧盟做出让步，我感觉美国领导人是想在拿枪指着我们脑袋的情况下进行谈判。”

法国总统马克龙对美国发出警告：“对于友好的国家，我们什么都可以谈；但当有人拿枪顶着我们的太阳穴，我们什么都不会谈。”

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