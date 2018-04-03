中国文旅部严查恶搞红色经典网络内容

据中新网报道，记者2日从中国文化和旅游部获悉，为贯彻落实中宣部统一部署，文化和旅游部加强网络文化市场监管，严查网络游戏、网络表演、网络音乐市场禁止内容。

文旅部称，已严肃查处一批恶搞红色经典及英雄人物视频。其中，针对恶搞《黄河大合唱》等红色经典及英雄人物视频的问题，文化和旅游部追根溯源，指导四川省文化市场执法监督局和成都市文化市场综合执法总队开展查处工作，严查恶搞视频的源头制作公司，成都市文化市场综合执法总队依法给予四川盛世天府传媒有限公司警告和罚款的高限处罚。

在恶搞视频“回头看”全网排查的基础上，北京、广东、福建等地查处新浪视频、爱奇艺、美拍、UC视频、百思不得姐等5家提供恶搞视频的网站，依法给予当事人罚款的高限处罚。

相关负责人表示，下一步，文化和旅游部将继续加强网络文化市场监管，严查网络文化市场违法违规经营活动，清理网络文化市场禁止内容，持续规范市场秩序；同时，进一步加强对互联网文化单位的行政指导，经常性进行政策通气，引导企业树立正确价值导向，自觉提供积极健康、向上向善的网络文化产品；重点推进网络游戏转型升级，鼓励发展功能游戏，健康发展电竞运动，积极提升内容品质，丰富文化内涵，丰富游戏功能，发挥积极作用。

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