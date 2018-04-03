习近平：像对待生命一样对待生态环境

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平昨天（2日）上午在参加首都义务植树活动时强调，绿化中国要坚持以人民为中心的发展思想，广泛开展国土绿化行动，人人出力，日积月累，让中国大地不断绿起来美起来。

据中新社报道，当天10时许，中共和国家领导人习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等集体乘车，抵北京市通州区张家湾镇，同首都群众一起参加义务植树活动。

植树期间，习近平同参加植树的干部群众谈起造林绿化和生态环保工作。

习近平强调，植树造林历来是中华民族的优良传统。今天，他们到那里植树既是履行法定义务，也是建设美丽中国、推进生态文明建设、改善民生福祉的具体行动。

习近平强调，开展国土绿化行动，既要注重数量更要注重质量，坚持科学绿化、规划引领、因地制宜，走科学、生态、节俭的绿化发展之路，久久为功、善做善成，不断扩大森林面积，不断提高森林质量，不断提升生态系统质量和稳定性。

此外，既要着力美化环境，又要让人民群众舒适地生活在其中，同美好环境融为一体。

习近平指出，各级领导干部要率先垂范、身体力行，以实际行动引领带动广大干部群众像对待生命一样对待生态环境，持之以恒开展义务植树，踏踏实实抓好绿化工程，丰富义务植树尽责形式，人人出力，日积月累，让美丽的中国更加美丽。

习近平表示，前人栽树，后人乘凉，他们这一代人就是要用自己的努力造福子孙后代。

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