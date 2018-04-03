国家移民管理局昨举行挂牌仪式

国家移民管理局、中华人民共和国出入境管理局挂牌仪式昨天（2日）举行。中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨出席。

据中新社报道，按照《深化党和国家机构改革方案》，将公安部的出入境管理、边防检查职责整合，建立健全签证管理协调机制，组建国家移民管理局，加挂中华人民共和国出入境管理局牌子，由公安部管理。

郭声琨在出席挂牌仪式时指出，组建国家移民管理局，是以中共总书记习近平为核心的党中央、着眼于党和国家事业全局作出的重大决策，是党和国家机构改革的重要内容。这对于加强党对移民和出入境管理工作的全面领导，进一步形成移民管理工作合力，更好地服务中国经济社会发展和对外开放新格局，具有重要意义。

郭声琨说，要深入学习贯彻习近平关于深化中共和国家机构改革的重要思想，提高政治站位，增强“四个意识”，按照党中央决策部署，抓住关键环节和时间节点，抓紧推进机构整合、人员整合、职能整合、业务融合等各项工作，做好思想政治工作，搞好工作衔接，切实做到讲政治、顾大局、守纪律、促改革、尽责任。

他表示，要坚持以人民为中心，严格依法管理、文明热情服务，为人民群众和来华工作生活的外国人提供更多便利，让国家移民管理局展示中国良好形象的“国门名片”更加闪亮。

挂牌仪式前，公安部召开了国家移民管理局成立大会。

国务委员、公安部部长赵克志出席。

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