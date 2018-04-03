洪秀柱：台湾不能强化“各表”，淡化“一中”

针对中国国民党的两岸路线，国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱昨天（2日）受访时表示，在台湾不能强化“各表”，淡化了“一中”；两岸同属“一中”，“一中原则”很重要。她说，不能“只经不政”“只易不难”，应该是“难易并进”“政经并行”。

据中评社报道，洪秀柱昨天中午从桃园机场搭机启程，受邀前往陕西出席“戊戌年清明节轩辕黄帝祭祀典礼”。

洪秀柱说，这趟行程其实很单纯，就是慎终追远，数千年的传统美德，应该饮水思源，不要忘了自己的根本，这是很有意义的事情。

她说，另外也借此了解中国大陆“一带一路”的建设，尤其西安是“一带一路”的起点。也要看看大陆先前公布31项惠台政策落实程度，台商朋友是否有机会参与，也针对大陆给予台胞“国民待遇”了解落实程度。

洪秀柱说，自己的两岸路线从自己参选台湾总统到参选党主席，论述一以贯之，就是“九二共识”，意涵讲的就是“一中原则”；第二，就是共同谋求未来的统一，反“台独”是绝对的共识。

她说，在台湾不能强化“各表”，淡化了“一中”；两岸同属“一中”，“一中原则”很重要。

洪秀柱也多次强调说，不能“只经不政”“只易不难”，其实应该是“难易并进”“政经并行”。

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