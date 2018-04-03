陈菊会面蔡英文后谈新职：战士没有选择战场的权力

外传高雄市长陈菊可能接任台湾总统府秘书长。对于有否意愿，陈菊昨天（2日）表示，这不是以个人去思考问题，如果是为了台湾发展，包括民进党必须承担的责任，“战士没有选择战场的权利”。

据中通社报道，陈菊昨天上午前往台湾总统府和总统蔡英文会面。由于外界传言她将接任总统府秘书长，会面内容格外引发外界关注。

陈菊昨天下午在台北主持电子竞技比赛签约仪式后回应与蔡英文会面。对于是否有谈到人事问题，陈菊称，蔡英文行程很满；她是向蔡英文提到，希望当局和蔡英文本人等要大力支持台湾正在发展中的电竞产业。

至于她接任新职的个人意愿，陈菊表示，这不是用个人意愿来思考，如果是为了整个台湾的发展，以及民进党必须承担的责任，“战士没有选择战场的权利”。

此前，总统府原秘书长吴钊燮2月底转任台外交部长，陈菊一直被点名可能接任。

台湾前总统陈水扁上周五（30日）晚在社交媒体爆料，指绿委刘世芳退出高雄市长党内初选，与高雄市长陈菊将接任总统府秘书长直接相关。此外，高层去年12月底就已经谈好陈菊的新职位。

对于人选问题，蔡英文近日重申，目前正在寻找适合的人选，等事情明朗就会对外公布，这段等待的时间不会太长。

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