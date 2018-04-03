甘肃书记批示“扶贫路刷涂料算整改”：必须严肃问责

据“甘肃发布”微信公众号昨天（2日）发布的消息，针对“甘肃折达公路考勒隧道质量被曝光”一事，中共甘肃省委书记、省人大常委会主任林铎批示，这是一起十分典型的不作为不尽责、官僚主义、衙门作风严重的案例，必须严肃问责，责成交通厅党组立即安排查验现场，全面整改路隧问题。

据中新网客户端昨天报道，央视新闻频道《新闻直播间》前天（1日）早上10时，以“如此整改的‘扶贫路’”为题，报道了甘肃省折达公路考勒隧道因存在工程质量等问题被举报，以及记者调查的相关情况。

据报道，甘肃省折达公路是一条投资近16亿元（人民币，3.34亿新元），专门修建的扶贫公路。该公路考勒隧道内原设计中的“双层钢筋”，施工后却变成了“单层钢筋”，存在严重的安全隐患。

随即，专项联合调查组要求相关部门对隧道封路进行加固整修，计划去年11月28日完成整改。但经调查，该隧道“整改”措施只是刷了涂料。

对此，交通运输部强调要采取“零容忍”态度，对报道中提及的工程质量问题和工作作风问题进行严肃处置，一经查实，绝不姑息。

同时，也责成有关部门按照“四不放过”（质量问题未查清不放过，责任人员未处理不放过，责任人员未受教育不放过，整改措施未落实不放过）原则，严肃处理相关责任单位和责任人。

甘肃省交通运输厅网站发布通报：对曝光的工作不实、推诿扯皮的六名相关人员进行停职调查。此外，责成甘肃省公路航空旅游投资集团公司对项目业主、施工等单位相关人员做出处理。

“甘肃发布”微信公众号昨天则发布消息称，节目播出后，甘肃省委、省政府高度重视。

林铎批示：“这是一起十分典型的不作为不尽责、官僚主义、衙门作风严重的案例，发生在三令五申要求转变作风、不推诿扯皮、正确对待各方监督的现在，必须严肃问责，责成交通厅党组立即安排查验现场，全面整改路隧问题，向省委省政府作出深刻检查，省监委启动问责程序，省政府正式函复央视，表明我省态度，诚恳接受监督”。

关于后续整改和调查处理工作，在昨天甘肃省交通运输厅承诺的四项措施基础上，甘肃省政府立即采取九项整改措施，及时通报并公布进展情况。

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