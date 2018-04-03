报告：中国百城住宅库存同比连降32个月

易居房地产研究院昨天（2日）发布的一份报告称，截至3月份，中国百城住宅库存已经出现了连续32个月同比下跌的现象，其中有75个城市库存规模低于去年同期水平。

据中新社报道，数据显示，截至今年3月底，易居研究院监测的100个城市新建商品住宅库存总量为4万3712万平方米，环比减少1.0%，同比减少8.7%。

事实上，自2015年以来，上述100个城市库存规模就呈现出持续性下跌，当前百城库存规模相当于2013年3月的水平，即库存规模回落到了四年前的水平。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，这意味着近四年，中国去库存“战役”取得了较好的效果。

从各线城市来看，截至今年3月底，100个城市中，一线、二线以及三四线代表城市新建商品住宅库存总量分别为2088、2万2977和1万8647万平方米，环比分别下滑2.2%、1.1%和0.8%，同比降幅分别为7.7%、8.5%和9.0%。

中国指数研究院发布的七个代表城市库存数据也在春节后出现稳中有降的态势。北京、上海、福州、温州、宁波、杭州、深圳七地房地产库存总量下降4.67%，其中宁波降幅较大达13.9%，温州次之，超过7%。多地库存量处于或者接近2010年以来当地的最低水平。

一般而言，一地房地产库存与当地楼市成交量直接相关。今年3月份，多地楼市成交环比复苏，不过，同比仍然处于低位。

易居发布的数据显示，受监测的100个城市新建商品住宅成交量为4090万平方米，环比增长45.2%，同比减少21.9%。

严跃进指出，当前市场交易并没有大幅度反弹，成色相对不足，仍低于1月份的交易水平。这和楼盘供应量相对偏小、各地购房政策依然从紧等因素有关。

中原地产研究中心统计数据也显示，今年一季度，中国30个热点城市房地产成交量同比下调15%。

严跃进认为，库存不足往往意味着潜在的购房需求仍然强烈，这是近期多地调控升级的大背景。

他预计，今年第二季度，重点监测的100个城市购房政策收紧的概率将加大。

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