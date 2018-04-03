中国3月住宅市场回暖 一线城市楼市成交环比增幅超一倍

中国本轮楼市调控政策执行已长达一年之久，随着二手房价格的调整，蛰伏已久的刚需及改善性购房人群逐步走出观望。今年3月份，各线城市楼市销量明显升温。

《经济参考报》今天（3日）引述思源地产发布昨天（2日）最新的统计数据显示，今年年3月，北京新房市场共成交1033套商品住宅，成交面积13.81万平方米，成交套数、面积环比分别上涨了73.3%和52.4%。

今年3月，北京二手房签约量达到1万2104套。继去年12月和今年1月之后，月度销量再破万套大关，这一成交量也创下自去年4月以来的销量新高。

中国指数研究院同日发布的全国主要城市房地产交易数据也显示，3月份，包括一线城市等在内的受监测主要城市楼市成交环比上升，一线城市升幅尤为明显。

具体而言，3月份受监测城市整体成交环比涨幅72.3%，同比涨幅5.2%。

其中，一线城市环比上涨123.5%，同比涨幅4.4%；二线城市环比上涨63.1%，同比下降35.5%；三线城市环比上涨56%，同比下降12.4%。

思源地产首席分析师郭毅分析，随着北京等新房市场趋向高端化，二手房签约量成为衡量北京楼市冷热的一个关键性指标。月售万套以上，意味着北京楼市正逐步走出低谷，恢复正常的交易水平。

郭毅指出，造成这一现象有几点原因：首先，随着调控深化，北京二手房价格普降15%至20%，吸引对价格敏感度较高的刚需购房者回流。

此外，随着北京等城市人口政策出现定向宽松，也将为楼市带来稳定的刚性购房需求。

市场人士分析指出，进入一季度末，有贷款需求的购房人已陆续出手，而各大银行的放款速度和去年四季度相比明显加速，平均周期在10个至15个工作日左右。

该人士指出，一方面，银行年初新增了额度，放贷速度有所加快。另一方面，今年初购房人入市热情和年底相比有明显提升，也迫使银行将更多额度预留在房贷方面。

上述人士指出，从今年年初开始，各家银行的首套房利率便全面收紧，目前大多数银行利率仍然为基准利率上浮10%。一季度银行整体信贷环境也仍然以从紧为主，购房人买房成本处于不断上升状态。

上述人士也是说：“随着成交量的回升，银行贷款审批速度的加快，预计下个季度成交量仍然将处于稳中有升态势。”

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