北京今年将分配公租房1.5万套以上

北京市住房和城乡建设委员会昨天（2日）发布消息称，今年北京将进一步加大公租房分配保障力度，推进集体土地建设租赁住房，全年将分配公租房（含市场租房补贴）1.5万套（户）以上。一套50平方米公租房，每月租金约2000元（人民币，下同，416.8新元）。

据中新社报道，今年北京将迎来新一轮公租房分配高潮，在公租房分配方面呈现以下几个特点。

一是数量多。按照住建部要求，进一步加大公租房竣工交用力度，原则上2015年底前开工的政府投资公租房，今年底分配率达到90%以上。因此，今年是公租房分配的又一个“大年”，可配租房源1.5万套，主要分布在朝阳、房山、通州等10个区。

二是租金合理。在公租房拟分配项目中，租金最低每月、每平方米只有31元，平均租金每月、每平方米约40元，按照每套50平方米计算，一套公租房每月租金仅2000元。

三是覆盖面广。公租房分配聚焦保障房申请轮候家庭，无房新职工、新北京人、各相关行业人才及公交、环卫、物流等为首都服务保障的相关行业人员，覆盖面广泛。

四是保障路径多样。公租房实行公开配租与专项配租相结合，集中配租与实时配租、快速配租相结合，市民可通过多种路径实现住房保障。

值得关注的是，今年的公租房分配政策也发生了重要变化：为进一步推动职住平衡，今年公租房一律按照户籍和工作地分配，引导市民就近居住，缓解首都交通压力。

此外，为东城区和西城区拟专项调配房源，促进核心城区人口疏解。“新北京人”分配机制也常态化，符合条件的非京籍市民家庭将会有越来越多的机会通过公租房解决居住问题。

今年北京市将继续供应集体土地200公顷以上用于租赁房建设，同时将采取加快项目建设进度、强化规划设计管理、加强融资对接工作等多项措施，确保该项工作稳步推进。

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