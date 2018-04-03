3月中国汽车经销商库存预警指数为52.1%

中国汽车流通协会昨天（2日）发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，今年3月汽车经销商库存预警指数为52.1%，环比下降0.2个百分点。不过，库存预警指数位于警戒线之上。4月中国汽车市场有望回暖。

据中新社报道，调查称，3月中国北方天气转暖，进店客户增加；部分地区有春季车展，对当地需求起到刺激作用；经销商促销活动增加，对销售也起到促进作用。

因此，3月中国汽车市场相较2月有所回暖，市场需求和销量较2月有所提升。

但同时，部分地区进入农忙季节，农村消费者到店率降低。此外，由于3月进入第一季度末，经销商进车任务量增加，库存压力也随之增加。

从分品牌类型指数看，今年3月合资品牌库存预警指数和进口豪华品牌库存预警指数较2月有所回落，自主品牌库存预警指数较2月有所上升。

调查预计，4月中国汽车市场需求与3月基本持平，部分地区由于天气转暖及临近“五一”假期的原因，汽车销量会有所回升。

中国汽车流通协会建议，经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求，合理控制库存水平，以防库存压力过大，导致经营风险。

中国汽车经销商库存预警指数以50%作为荣枯线，50%以下均处于合理范围。库存预警指数越高，反应出市场的需求越低，库存压力越大，经营压力和风险越大。

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