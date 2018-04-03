中国铁路将实施“新图” “复兴号”开行数量增加

中国铁路总公司昨天（2日）披露，今年4月10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。运行图调整后,“复兴号”动车组开行数量增加，货运能力进一步提升。

中新社引述中国铁路总公司有关部门负责人介绍，此次优化调整列车运行图，铁路部门充分发挥高铁、普铁路网优势，统筹客货运输市场需求，对客货运力进一步科学优化配置。

一是安排增加八对时速350公里“复兴号”动车组列车，其中北京南至上海虹桥一对、北京南至上海两对、北京南至杭州东三对、北京南至合肥南两对。

新图实施后，北京至上海间通过压缩停站，实现最快四小时18分可达，较调图前压缩六分钟；北京至杭州、合肥间旅行时间较现在最快列车分别缩短36、20分钟。

调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行达到114.5对，可通达23个直辖市、省会城市和自治区首府。

二是安排石济、胶济客专共增开动车组列车六对，其中日常开行石家庄至荣成、威海、烟台各一对，济南西至青岛一对，济南至威海、威海至平原东一对；逢周末开行平原东至威海一对。

此外，在客流高峰期开行烟台至石家庄、石家庄至济南西一对，平原东至威海、威海至济南西一对。

三是安排西成客专增开动车组列车两对，分别为郑州东至成都东、重庆西各一对。

四是增加货物快运班列及大宗物资直达列车；增加中欧班列四条，以更好地服务“一带一路”建设国际物流需要；增加跨局大宗物资直达列车84列，保障关系国计民生的重点物资运输。

五是加大大秦、唐呼、瓦日等西煤东运、北煤南运主要货运通道运输能力挖潜。通过增开货运列车220对，其中增开万吨及以上货运列车60列和优化枢纽分工等措施，实现货运列车高效快捷的运输组织，预计全年货运发送量可增运2亿吨。

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