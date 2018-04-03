中国首个5G电话打通 可商用5G手机料2019年下半年推出

中国移动联手中兴通讯昨天（2日）打通国内首个5G电话，这意味着一个上万亿元人民币的产业已经逐步拉开序幕。不过，对于可商用终端，预计要到2019年下半年才能推出。

据中新社报道，广东省广州市和深圳市都参与了5G试验。此次打通首个5G电话是在广州的试验。此前广州市还开通了中国第一个5G测试基站。

据了解，国际标准化组织3GPP去年12月正式冻结了第一个5G标准，即3GPP R15版本。广东移动此次测试所采用的5G基站、核心网以及测试终端等全都是基于3GPP R15版本标准的。

可商用5G手机的进展取决于5G国际标准进程。中国信息通信研究院院长刘多介绍，5G第一版国际标准将于今年6月完成，面向2020年商用，产业界只有不到两年时间。

刘多认为，5G手机终端商用应是最晚，也是最难的。她预计2019年下半年，真正的5G手机终端才能够相对成熟。

中国移动研究院副院长黄宇红在介绍5G第三阶段试验时曾表示，预计2018年上半年5G商用终端芯片可正式推出。

据报道，在2月份的世界移动通信大会上，华为发布了全球首款商用的、基于3GPP R15标准的5G芯片。华为消费者业务CEO余承东表示，可商用5G智能手机将于2019年四季度推出。

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