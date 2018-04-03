广州建成智慧医院 人工智能医生临床

广州首个智慧医院昨天（2日）正式“上线”。其中，AI（人工智能）医生系统是智慧医院建设的核心。

据中新社报道，广东省第二人民医院昨天在该院社交平台上线“智能医生”程序，通过输入症状和三分钟的智能“问诊”，AI医生给出大致诊断，并有智能导航到相关科室。患者可在手机上进行挂号和支付完成预约。

该院医生通过点击电脑上的智能诊断按键，能查看患者此前在手机上与AI医生智能问诊过程，了解患者大致病情。

同时，AI系统可以发现小于10毫米（mm）以下的小结节，可以辅助影像医生找到肉眼容易忽略的小结节。

广东省第二人民医院院长田军章称：“以前看一个病人首先要问诊五至10分钟，现在有了AI医生为医生诊断提供诊前信息采集和判断，看诊时间节省最少一半，还帮助患者找到‘病根’，快速引导患者就医。”

此外，民众还可以利用该院社交平台上的账号“刷脸”验证身份，只要眨眨眼睛、张张嘴，三至五秒与公安系统的数据对接验证成功并建档。

广东省第二人民医院副院长李观明介绍，为了提高AI医生的准确性，AI医生深度学习该院2005年至2017年数十万份电子医疗病历，并建立诊断模型。

同时，根据国际及国家的标准指南，汇集整理11.8多万医学词条，建立疾病诊断的知识图谱。民众只需输入相关病征，医疗健康大数据平台就能在秒级内，从海量数据中找出相关联的疾病及其症状、检验检查、医疗方案等，对患者进行诊断。

为了保证严谨性，该院还组织10名多轮多学科专家对数据模型论证标识，将智能医生的准确率提高到90%以上。

李观明介绍，目前人工智能医生已经覆盖了200多种常见病，其中包括普通社区医院日常诊断的90%的病种，初步达到相当于临床主治医师专业水平。未来在不断地学习和论证下，智能医生的准确率还会继续提高，覆盖更多国际标准病种。

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