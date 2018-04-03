山东推出3D打印遗体修复技术，为在灾难、意外事故等情况中受损的遗体进行修复。

据中新社报道，其记者今天（3日）在济南市莲花山殡仪馆采访“爱·莲说”生命教育开放周时，现场观摩了该项新技术。

3D打印遗体修复技术主要用于修复因火灾、矿难、交通意外、高空坠落等事故受损伤的遗体，可修复面容变形、组织器官缺失、整体或部分器官受损等。

济南市莲花山殡仪馆遗体护理工作室负责人毕爱胜介绍说，以往遇到受损遗体，需要整容师通过手工操作，用橡皮泥、石膏等材料，进行修补和重塑，耗时较长。

毕爱胜说：“3D打印遗体修复技术用时更短、精准度更高、人工成本也更低”。

毕爱胜也说，3D打印遗体修复技术需要先从家属处获取逝者基本信息，包括身高、体重、生前照片等。工作人员根据信息建立人体三维模型，再通过3D打印技术，使用光敏树脂、PLA（聚乳酸）等材料将模型打印出来。

此外，修复的每个步骤都要充分征询家属意见。

毕爱胜表示：“新技术离不开人工辅助，制作完毕的模型还要借助整容师的修复技术，与人体更自然结合。”

目前，济南莲花山殡仪馆已成立遗体护理工作室，正在完善人体模型数据库。

毕爱胜表示，现在使用的数据库来自美国，大多数模型以欧美人的样貌作为参照，亟需补充更多符合亚洲人特征的模型。

济南市莲花山殡仪馆综合科副科长田路表示：“通过使用3D打印遗体修复技术，逝者能更‘体面’地离开，让家属获得慰藉。”

田路也说，该殡仪馆正朝着普惠化和个性化的方向发展。为让逝者以“自然状态”与亲人告别，该殡仪馆推出“故人沐浴”等项目；家属可选择在现场观礼，“在对逝者表达尊重的同时，也让生者接受一场生命洗礼”。

据报道，莲花山殡仪馆正在进行为期六天的“爱·莲说”生命教育开放周，让民众走进殡仪馆，了解殡葬服务，也学会尊重、理解生命。

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