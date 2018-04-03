王毅：习近平出席博鳌论坛对深入推进大国外交等具重大意义

中国国务委员兼外交部长王毅今天（3日）表示，2018年是中国改革开放40周年，也是贯彻落实中共十九大精神的开局之年。在这一重要历史时刻，中国国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并举行一系列活动，对深入推进新时代中国特色大国外交、推动构建亚洲和人类命运共同体、促进人类和平与发展事业具有重大意义。

据新华社报道，王毅今天在外交部举行的中外媒体吹风会上，作出上述表示。

王毅指出，这也是今年中国首个重大主场活动，将为本届年会增添一系列亮点：一是展示改革开放新前景；二是解读中国发展新时代；三是提出共创未来新主张；四是打造伙伴关系新成果；五是增添论坛发展新动力。

王毅也说，博鳌亚洲论坛成立17年来，规模和影响不断扩大，为凝聚各方共识、深化区域合作、促进共同发展、解决亚洲和全球问题发挥了独特作用。论坛已经成为联接中国和世界的重要桥梁，成为兼具亚洲特色和全球影响的国际交流平台。

他表示，当前，国际形势和世界经济正在发生深刻复杂变化。此次年会以“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”为主题，符合现实需要，引发各方高度关注。来自各国的2000多位各界嘉宾将汇聚一堂，共商合作共赢大计，共谋发展繁荣良方，为亚洲和世界提供“博鳌智慧”，贡献“博鳌力量”。

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