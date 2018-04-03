人民日报批赖清德：蚍蜉撼树不自量

台湾行政院长赖清德“台独工作者”之说持续发酵，中国大陆官媒《人民日报》海外版今天（3日）发表评论称，两岸议题上，台湾总统蔡英文忍着不动的疤，倒成了赖清德献媚“独”派的花；一番言论出口，讲是讲爽了，却让蔡英文所谓的维持现状日益破功，带来更大更强的“紧箍咒”。

该评论也强调，面对明显挑战两岸关系现状的言行，大陆更有足够理由挤压台当局所谓外交空间，提升对台军事斗争准备。

台湾行政院长赖清德日前表示自己是“台独工作者”“九二共识根本就没有共识”，昨天（2日）引来大陆国台办强烈批评。台湾行政院陆委会当晚则反击说，“运用强权蛮力的恐吓手法，只会造成负面螺旋效应，并无法动摇台湾人民坚定的意志力”。

赖清德去年9月刚接任行政机构负责人时，就曾公然宣称自己是“主张‘台湾独立’的政治工作者”，称“台湾是‘主权独立国家’”。

《人民日报》的社评称，赖清德的言论，明显是狂妄挑战两岸关系现状，严重挑衅两岸主流民意，危害两岸同胞利益，对台湾社会舆论也将产生恶劣影响。尤其是在蔡英文政府小心翼翼处理两岸关系的时刻，赖清德“大剌剌的出格言行，尤为刺耳刺眼”。

社评称，不难看出，赖清德在有意强化自己的“独”派标签。身为民进党内“明日之星”，之前担任台南市市长，其“大嘴巴放‘毒’张口就来，对‘一个中国’原则是横挑鼻子竖挑眼，动不动就大放厥词”。

社评例举赖清德曾称，“九二共识”是没有共识，“这把钥匙在台湾是找不到的”；中美贸易摩擦对台湾有利；面对大陆惠台31项措施，则说大陆是要“吞并”台湾。

社评指出，赖清德这次口出狂言，看似老生常谈，但时间点选得很微妙，释放出一些新的信息，彰显出复杂的政治动机。《台湾旅行法》的签署，为“台独”分子对抗大陆增加了信心。大陆最近的惠台措施在岛内持续发酵，让深绿焦躁不已。年底岛内地方选举，也已经箭在弦上。

社平分析，权衡各方，赖清德三不五时跳出来进行各式“台独”表演，一方面要凝聚“独”派心气，另一方面也是要积攒自身能量。合而言之，有成为“独”派共主之心。

此外，如今蔡英文民调支持度低迷，赖蔡关系也显得讳莫如深。有专家表示，很可能是赖清德要抢夺两岸关系主导权，为其未来更上一层楼增加政治筹码。

社评警告。面对明显挑战两岸关系现状的言行，大陆更有足够理由挤压台当局所谓“外交空间”，提升对台军事斗争准备。

社评末段引述国台办发言人马晓光昨天点名表示，赖清德的言论是“十分危险的，也是自不量力的”。

社评指出，潜台词非常明显，相比两岸关系的根深叶茂，个别人不要蚍蜉撼树；“赤裸裸的‘台独’言论必将自食恶果”“何谓恶果？因言行恶劣而变成过街老鼠，遭到两岸民众的一致唾弃，搭上卿卿政治性命。”

免费试阅14天