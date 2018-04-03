赖清德今重申台独立场 提醒大陆要保障言论自由

台湾行政院长赖清德今天（3日）出席活动时，重申台独立场，并指因为台湾有言论自由，所以他去立法院备询时能很诚心地说他是台湾独立的工作者。赖清德表示，没说自己主张台湾独立是对已故独派人士郑南榕的尊重，“因为我是追随者，我是去做这个工作”。

赖清德也表示，要提醒中国大陆保障言论自由，因为这是普世价值。

据联合新闻网报道，赖清德今天出席内政部举办的“言论自由新时代的挑战—政府角色”研讨会时，作出上述表示。

据报道，赖清德致词时提到政府在不同时期，对于言论自由扮演不同角色。他以台语致词，还玩谐音游戏，表示在过去戒严独裁专制时代，政府是言论时代的“杀手”。但现在是民主时代，政府角色转变成言论自由的“推手”。

赖清德说，以前有报禁、党禁，人民没有集会结社自由，连要说什么语言都会被管，布袋戏角色史艳文不是被藏镜人打败，而是被政府打败，因为他被规定不能说台语，结果收视率被大大影响。

赖清德说，郑南榕为了要有百分之百的言论自由，创办刊物，最后因为拒绝被捕而自焚殉道。但也因为这样，换来台湾有言论自由，及对自由民主的支持。

赖清德说，4月7日是言论自由日，现在是民主时代，大家都能说自己对台湾的导向，能说自己主张“台湾独立”。

赖清德表示，自己做为行政院长在立院备询时，也能诚心地跟立委说他是“台湾独立”的工作者。

赖清德说：“我没说我主张台湾独立，是对郑南榕先生的尊重，因为我是追随者，我是去做这工作”。

他表示，要在言论自由日时提醒大陆，要保障言论自由，因为这是普世价值。

大陆国台办发言人马晓光昨天（2日）表示，赖清德顽固坚持“台独”立场，狂妄挑战两岸关系现状，是十分危险，也是不自量力的。

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