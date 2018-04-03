崔天凯回应美301调查：中方将以同样规模金额强度回击

中国驻美大使崔天凯华府当地时间昨天（2日）表示，中国决定对部分自美进口产品加征关税，是对美国232调查的回应。目前，美方还未公布301调查对华加征关税产品的清单。一旦公布，中方将坚决予以回击，以同样的规模、同样的金额和同样的强度。

据央视新闻客户端今天（3日）报道，针对美方指控中方窃取知识产权、强制技术转让，崔大使表示，美方指控没有依据。

他说，商业交易都是你情我愿，中国法律保护知识产权，没有任何法律法规强制外国企业转让技术。如果有企业认为自身知识产权受到侵犯，应该向中方提供切实证据，诉诸中国法律解决，中方愿意提供帮助。

崔天凯表示，在没有证据的情况下，劈头盖脸加以指责的做法是行不通的。

另一方面，崔天凯也说，当今全球的科技发展迅速，全世界所有国家政府都有责任，确保自己的人民能够受益于科技进步。此外，各国政府应当共同应对这一过程中带来的负面效应，这是全世界所有政府的共同责任。

他表示，在这个过程中，不是一个国家一定要取得科技霸权，而是各国政府应当如何让更多的人受益于科技进步带来的好处，以使所有的经济体和所有人都能受益，让所有人都过上更好的生活。

崔天凯指出，中国一直加强知识产权保护和强化法律体系，中方正在取得很大进步。

他表示，如果有任何知识产权侵权的情况，中方愿意对具体的案例进行探讨；不论是跟哪个国家，中方都愿意依法进行处理。此外，中方也希望在此方面加强国际合作。

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