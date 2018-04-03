戴耀廷言论风波 汤家骅：单看论坛言论难说已犯罪

港大法律学系副教授戴耀廷日前在台湾出席论坛，被指发表“港独”言论，身兼行会成员的资深大律师汤家骅认为，单看台湾论坛言论，较难说戴耀廷已犯罪。不过，他形容戴耀廷正在“踩线”，非常危险，也让“一国两制”面临挑战，对所有人都不利。

据明报新闻网今天（3日）报道，戴耀廷上月24至25日赴台北参加“港澳中、各民族及台湾自由人权论坛”，被指在论坛上发表“港独”言论，港府、中央部门和建制派连日批评。内地官媒《人民日报》海外版昨天（2日）也发表文章，指“港独”违反香港《刑事罪行条例》，促请特区政府追究。

戴耀廷早前则澄清说，当时言论是说中国成为民主国家后，香港可实现民主普选及“人民自决”，港人就“可考虑是否成立独立国家，或与中国其他地区的族群组成联邦或邦联”。他重申，自己不赞同“香港独立”，也不会推动“民主自决”公投，因现阶段条件并不存在。

汤家骅表示，“倡议将来叛离也是煽动”，因此认为戴耀廷的辩解不成立。不过，因有关言论在外地发表，“单看台湾论坛比较难说他（戴耀廷）已犯罪，但如有其他在港之罪证那便难说了”。他也说，“意图”不应看单一事件，须看一般言行。

至于戴耀廷在台湾发表有关言论是否违反了香港煽动法例，汤家骅表示，煽动罪其中一元素是“效果是令港人叛离特区政府”，不在乎有关人士在哪里发表言论。

他指出，问题在能否证明被告“有否意图透过言论煽动港人”“所以不能一概而论，要看案情细节”。

对于戴耀廷言论是否涉及“港独”，汤家骅表示同意，称“他不单是说‘港独’，他是说‘五独’，比‘港独’更令北京不可接受，亦可能违反了国安法。从北京角度，台湾也是中国一部分”。“五独”指的是“港独”“藏独”“疆独”“蒙独”与“台独”。

汤家骅也形容戴耀廷正在“踩线”，非常危险，也让“一国两制”面临挑战，对所有人都不利。

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