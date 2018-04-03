长洲复核王入禀 指林郑谴责戴耀廷违宪

香港“长洲复核王”郭卓坚今早（3日）入禀高等法院提出司法复核，指特首林郑月娥违宪。事缘占中发起人、港大法律系副教授戴耀廷早前在台湾参加论坛，提到“反专制成功后”，建立的民主社会应包括“人民自决权利”等，被指是“港独”的言论，特区政府日前发稿强烈谴责。

据明报新闻网报道，申请人郭卓坚今天在庭外指，答辩人、特首林郑月娥以言入罪，违反《基本法》第104条的就职宣誓规定。

郭卓坚表示，此次“赢不赢都不知”，但希望将事件带入司法程序，让各方不要再评论事件。

被问到复核会否侵犯林郑月娥的言论自由，郭卓坚表示，林郑是以政府新闻稿打压戴耀廷，并非以个人身分评论，因此不属于侵犯林郑的言论自由。

郭卓坚于入禀状指出，林郑于今年3月30日发新闻稿，点名谴责戴耀廷。郭卓坚认为，有关谴责是无中生有，妨碍香港人言论自由和学术自由，因此认为林郑违反《基本法》第104条、就职宣誓规定“拥护基本法”的条文，要求法庭颁令林郑违宪。

香港特区政府日前以“回应传媒查询”为由发声明，对戴耀廷在台湾发表有关“香港可以考虑成立独立国家”的言论，重申任何有关“港独”的主张均不符合“一国两制”、《基本法》及香港社会整体和长远利益。

此外，特区政府对有大学教员发表有关言论感到震惊，并予以强烈谴责。

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