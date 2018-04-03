蒋介石灵柩泼漆案 台检方起诉10独派青年

台湾“独派”青年今年“228”当天闯入慈湖陵寝泼蒋介石灵柩、遗像红漆案，桃园地检署今天（3日）依毁损及公然侮辱坟墓等罪嫌，起诉10名“独派”青年。

据联合新闻网报道，上述10名涉案人中有六男四女，其中六人分别是台湾大学、台北大学、辅仁大学、世新大学的大学生。

检方调查，“独派”青年“228”上午突然闯进慈湖灵寝泼漆，因事发突然，宪兵来不及应变。青年泼漆后离去，事后还在面簿发文称，“如果总统府、国防部与桃园市政府继续互相推托逃避责任，继续漠视‘两蒋’（蒋介石、蒋经国）停灵的转型正义问题，今天的行动只是开端，觉醒的人民，以实际的行动表达对一切威权遗绪的愤怒，破圣像的行动不会停止”。

桃园检警在事发后，根据现场录影画面，确认泼漆事证及10名涉桉人身分，在后备指挥部提出毁损告诉后，传唤和拘提李姓、周姓、罗姓等10人到案，查明事实经过后，今天起诉。

至于10人违反文化资产保存法部分，检方另函桃园市政裁罚。

据报道，根据台湾的刑法第246条，对于坛庙、寺观、教堂、坟墓或公众纪念处所，公然侮辱者，处六月以下有期徒刑、拘役或300元（新台币，下同，13.48新元）以下罚金。

此外，第354条，毁弃、损坏前二条以外之他人之物或致令不堪用，足以生损害于公众或他人者，处两年以下有期徒刑、拘役或500元以下罚金。

免费试阅14天