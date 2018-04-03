灵柩泼漆遭起诉 涉案青年：有机会还是会去做

台湾“独派”青年今年“228”当天闯入慈湖陵寝泼蒋介石灵柩、遗像红漆案，桃园地检署今天（3日）依毁损及公然侮辱坟墓等罪嫌，起诉10名“独派”青年。

据联合新闻网报道，当时参与泼漆案的辅仁大学学生会学生权益部部长罗宜表示，他个人看法是，做这样行动，就知道会后续有风险。但他强调，如果再给他们一次机会还是会去做，泼红漆代表“228”、白色恐怖受难者鲜血。

罗宜表示，既然现在民进党执政，就应该落实促进转型正义条例；不过，慈湖竟然还保留了当初威权时代的权威象征，实在很不合理。既然促转条例已经通过，那就要尽速移除威陵寝。

他也称，今天通过新闻才知道中国国民党主席吴敦义早上9时到蒋公陵寝谒陵，刚好今天参与泼漆的青年们全被起诉，认为这样的时间真的很“恰巧”。但他也强调，愿意去面对法律的追诉。

针对检方这次起诉法条，罗宜说，当初陆续被拘提后，检方就就没有再另开侦查庭传唤。他指出，毁损指的是让物品不能再使用，但陵寝被泼漆后主管单位就以很快速度复原，对于毁损构成要件表示很怀疑。

罗宜指出，公然侮辱纪念处所在法律定义也很模糊。至于妨碍公务的部分，他认为，大家在现场没有推挤，刻意续阻挡卫兵的动作，待法院理时会和律师讨论。

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